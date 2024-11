MADIS KALLAS Praamiühendus pole ühistransport, vaid maanteepikendus

Aastaid on vaieldud selle üle, kuidas peaks olema hinnastatud suursaarte vaheline parvlaevaühendus. Need arutelud on aeg-ajalt vaibunud, aga ei ole tegelikult kuhugi kadunud ka tänasel päeval.

Saaremaal sündinud ja üles kasvanud Saaremaa elanikuna esitan mõned punktid, mille üle võiksime mõelda, enne kui jälle praamipiletite hindade tõstmisest rääkima hakkame.

Esiteks

Eestis on 15 maakonda, millest kaks asuvad tervikuna saartel, need on Hiiu ja Saare maakond. Igast Eesti maakonnakeskusest peaks saama pealinna ja pealinnast igasse maakonnakeskusesse ilma piiranguteta. Praegu see nii ei ole. Kahte maakonda sissepääsuks ja väljapääsuks peab selle eest eraldi maksma.

Teiseks

On üldteada, et ühistransport on alternatiiv isiklikule transpordile ja mida rohkem on võimalik seda kasutada, seda parem on see nii keskkonnale kui ka üldsusele laiemalt. Suursaartele pääsuks ei ole alternatiive ja ainus võimalus on riigi korraldatud parvlaevaühendus. Väikesaarte elanikel on tõesti sageli olemas ka isiklik paat või laev, aga suursaarte vahel ei oleks nende kasutamine mõeldav.

Seega peaksime lõpetama suursaarte praamiühenduse käsitlemise ühistranspordina koos busside, rongide ja lennukitega. Tegemist peab olema eraldi käsitlusega.

Kolmandaks