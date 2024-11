Saaremaa lapsed osalevad Lasteekraani lemmikleiutise konkursil

Oma leiutise, jalgratturi hõljuva ohukolmnurgaga on konkursil Jannar Lest . Tema üritab oma leiutisega lahendada probleemi, kus jalgrattur kukub ja vigastab end või isegi kaotab meelemärkuse. Ta ei saa tõusta ja teest eemale minna ning ta ei saa tee peale paigaldada ohukolmnurka. Seega mõtles ta välja heeliumiga õhku tõusma ohukolmnurga, mis paistab silma nii autojuhtidele kui teistele ratturitele.

Samuti on Saaremaalt oma leiutisega võistlema Raimond Grahv, Biibeli Lember ja Simo Lindmets. Nende ühiseks leiutiseks on paeltesiduja RIKO, mis saaks olla abimeheks suure kõhuga inimestele, lapseootel naistele jne. „See on oluline probleem, mida lahendada, sest kui need inimesed ei saagi jalanõu paelu kinni, võivad nad kukkuda,“ selgitavad lapsed.