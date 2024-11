Kireval noorsootöönädalal saab nautida nii noortemusa kui ka kokakunsti

Saaremaa noorsootöökeskus Noortejaam annab teada, et sel nädalal on kavas rääkida lähemalt noorsootööst ja erinevatest, sh rahvusvahelistest võimalustest. "Muudame noortekeskuse värvilisemaks ja omanäolisemaks, tutvume Ukraina toidukultuuriga, mängime erinevaid mänge ning arutame meie erinevuste ja sarnasuste üle," tutvustab keskus nädala plaane teada.

Kärla noortekeskus pakub noortele ajaviidet kogu nädala. Teisipäeval koostavad noored fraase, mis motiveerivad ja jäävad keskust kaunistama. Kolmapäev on pühendatud kokandusele – saab maitsta erinevate maade toite ja osaleda bingomängus. Neljapäeval on kavas jalutuskäik Kärla jõe ääres ja selle ümbruse prügist koristamine, reedel valmistatakse helkureid. Laupäeval kell 18 algab öönoortekas, kus räägitakse erinevatest riikidest, tehakse mitmesuguseid toite ja jalutatakse Kärla terviserajal.

12.–14. novembrini on kavas kogukonnakõnelused teemal "Millest on tehtud noorsootöö süda?". 12. novembril on huvilised oodatud kuulama ja kaasa mõtlema Valjala rahvamajja, 13. novembril Kärla rahvamajja ja 14. novembril Kuressaare Noortejaama.