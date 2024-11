Saaremaal on juhtunud tänavu juba 343 liiklusõnnetust

2024. aasta oktoobri lõpu seisuga oli Eestis kokku registreeritud ligi 24 000 liiklusõnnetust, millest peaaegu pooled, ehk 12 000 juhtumit on toimunud Tallinnas. Liiklusõnnetuste rohkusega paistavad Tallinnas eriti silma Kesklinna ja Lasnamäe piirkonnad, kus on 2024. aasta oktoobri lõpu seisuga toimunud kokku 6000 õnnetust.

Maakonniti on enim liiklusõnnetusi toimunud Harjumaal (üle 15 000), Tartumaal (üle 3000) ja Ida-Virumaal (1699). Kõige vähem on liiklusõnnetusi registreeritud aga Hiiumaal (83 juhtumit), Põlvamaal (151 juhtum) ja Läänemaal (220 juhtumit). Saaremaal on kõige rohkem liiklusõnnetusi juhtunud Kuressaares (217), Kudjape alevikus (17) ja Kuivastu külas (11).