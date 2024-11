Huvikoolide õpetajaid ootavad tõenäoliselt ees rangemad nõuded

HTM-i huvihariduse ja noorsootöö juht Tormi Kotkas ütles ERR-ile, et väljatöötamiskavatsuse põhjuseks on asjaolu, et praegu on huvihariduse ja -tegevuse kohta puudu olulised mõisted ning võrreldavad andmed. Seetõttu on raske ka poliitikat nii kujundada, et see valdkondade eripärasid ja vajadusi arvestaks.