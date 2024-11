LIHTNE KÜSIMUS Mis jama on tänavavalgustusega?

Päris pime on näiteks Kihelkonnal. "Kuressaare Soojus käis täna aleviku tänavavalgustus probleemiga tutvumas, aga kahjuks lahendust veel ei leitud. Homme tuleb Soojus uuesti ja püüab tänavavalgustuse alevikus korda saada," postitas Kihelkonna teenuskeskuse juhataja Eveli Ait teisipäeval piirkonna sotsiaalmeedialehele.

AS Kuressaare Soojuse tegevjuhi Aare Tiitma ütles Saarte Häälele, et Kihelkonnal on kaablirike ja selle likvideerimisega tegeletakse.