Hea või halb? Tänavune tööturg on koopia mullusest

EESTIT TERVIKUNA vaadeldes märkis Ave Reimaa-Lepik, et tänavuse aasta esimesed üheksa kuud on kulgenud registreeritud töötuse vaates äärmiselt sarnaselt, oktoober pakkus siiski väikese üllatuse.

Seni on maakonnas tänavuse aasta töötuse number olnud pea üks ühele koopia eelmisest. Seega võiks töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepiku hinnangul eeldada, et aasta viimased poolteist kuud lähevad samas mustris ja aasta lõpuks on maakonnas registreeritud töötute arv tuhande ringis.