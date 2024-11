TARMO PIKNER Riigi järjepidevuse kadu

Kes minevikku ei mäleta... Nojah – kulunud fraas, aga ajalugu kulubki iga päevaga rohkem, mida rohkem eemaldume vaadeldavast sündmusest. Tahaks väga loota, et Eesti kodanikud ja iseäranis need, kes parajasti jauravad valimisõiguse jagamise üle, mäletavad, et lisaks laulva revolutsiooni jõule oli Eesti iseseisvuse taastamise nurgakiviks riigi kontinuiteedi jätkumine. Ja järjepidevuse jätkajad ei saa olla keegi muu kui riigi kodanikud, mitte välismaalased ega sotsialismiaegsed sisserändajad. Just siin peaks olema arutelu tuum, mitte passi värvis pole asi.