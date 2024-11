Laenu eesmärk on Saaremere Kala ja Saare Kala Tootmine äritegevuse finantseerimine.

Tehing on ajendatud vajadusest parandada PRFoods kontserni likviidsuspositsiooni ning asjaolust, et alternatiivsete finantseerimisallikate leidmine on keeruline. Läbi kontserni ettevõtete likviidsuse parandamise toetab laen ka PRFoodsi kohustuste restruktureerimise plaani, teatas PRFoods börsile.