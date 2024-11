ROLAND MERE Vari ja mask ehk Minu teine mina

Ka Saaremaa vallavolikogu praeguses koosseisus on muutunud tavapäraseks, et kolmandik rahvaesindajatest pole istungil kohal ja mõnel on see muutunud lausa mustriks. Selles suhtes on normaalse arenguga inimlaps loomulikult õppimisvõimeline, et ära on jäänud igasugused kraanikausiäärsed tegevused, naba ümbritsevate tätoveeringute "Alaska forever" demonstreerimine või lembehetked pläruga vesivoodis.