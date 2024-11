VASTULAUSE Ämbrikolinatest ja hiigelehitistest, ehk Tants veel ehitamata korpuse ümber

Nii lihtsad need ämbrikolinad ongi. Olen 100% kindel, et sarnaseid ämbrikolinaid võib järgmise nelja aasta jooksul leida hulganisti, ehk ükski tegevus ei kulge kunagi kestvate kiiduavalduste saatel – selline on päriselu.

Kuressaare haigla on alati hoidnud kogukonnaga ausat ja sirgjoonelist kommunikatsiooni ning kavatseme seda teha ka edaspidi. Kui oleme teinud vea, tunnistame. Kas me saame lubada, et kogu järgnev protsess kulgeb viperusteta? Kindlasti mitte. Aga me anname endast parima, et jõuda oma kogukonna jaoks parima lõppeesmärgini.