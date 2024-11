2024 – oluliste valimiste aasta

Valimised on ju rahva jaoks ainus võimalus anda oma senistele valitsejatele hinnang ja avaldada läbi valitavate kandidaatide soove tulevikuks. N-ö paremas maailmas see niiviisi käib. Kahjuks on hulganisti riike, kus on eluaegsed võimulolijad ja neis paigus pole valimistel ka mõtet. Õnnetuseks on just need riigid ohuks demokraatlikule maailmale. On ju Hiinas eluaegne president, Põhja-Koreas eluaegne juht, sama võib öelda ka Venemaa kohta, sest ega Putin lase end ometi maha valida. Siis on veel hulk suguvõsa- ja ususektidega Araabia maid, kus samuti pole juhivahetusi oodata.