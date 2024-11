KÜLAVAHELOOD Eesti esimese mudaravila avamisest Rootsikülas möödus 200 aastat

Saatejuht Aare Laine küsitleb asjatundjailt, et anda kuulajaile teada, mil kõik oli teistmoodi.

Ajaloolane Reet Truuväärt kirjutab Saaremaa muuseumi kaheaastaraamatus 1993–1994, et meremudaga ravitsemine oli Eesti saartel ja rannikul rahvameditsiinis ammu tuntud. Nii näiteks pärinevad esimesed andmed ravimuda kasutamise kohta Kihelkonnal juba 19. sajandi algusest. Väidetavalt olevat sealsed talupojad oma tervise parandamise nimel kümmelnud mudas kaldaäärses vees või siis teinud endale mudavanne koduses saunas. 1824. aastal avas Rootsiküla mõisa omanik Karl Friedrich von Buxhoeveden (1772–1832) Kihelkonna lähedal Abaja lahe ääres väikese mudakümblusasutuse, mis on seni teadaolevatel andmetel esimene omataoline Eestis.

kihelkonna elanik, aastakümneid Vilsandi Riiklikku Looduskaitseala direktorina töötanud ja Vilsandi Rahvuspargi tegemisi juhtinud Arvo Kullapere on koduloolasena uurinud kodukandi ajalugu, sealhulgas ravimuda kasutamist. Saates annabki ta ülevaate sajanditetagusest Kihelkonna külast ja seal tegutsenud ettevõtlikest inimestest. Tõsi küll, Rootsiküla mudaravila tegutses vaid 12 aastat, kuna mõisa uus omanik sulges selle 1836. asastal. Edasine areng kandus Kuressaarde. Saaremaa pealinnas avati mitme aasta jooksul kolm raviasutust. Pärast teist maailmasõda katkes mudaravi pakkumine Saaremaal pea kaheks aastakümneks.

Meremudaga tohterdamine on kasuks mitme tõve ravimisel. Saaremaa reumaühingu eestvedaja Sirje Mändmaa ütleb, et mudast on oma haigusele leevendust saanud paljud reumaühingu liikmed. Kahjuks ei saa praegused abivajajad enam kasutada traditsioonilist, klassikalist raviviisi - mudavanne.