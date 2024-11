Saaremaal ootab 124 last Inglipuu kingitust

Sel aastal kogus Maxima koostöös omavalitsuste, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kokku just nende, ligi 2700 lapse jõulusoovid, kelle perel puuduvad võimalused lapsele soovitud jõulukingituse tegemiseks. Maxima Kuressaare kaupluses ootab Inglipuu kingitust 124 Saaremaa last.

Aasta-aastalt on abivajavate laste arv kasvanud. Kuna paljudel peredel on praeguses majanduskeskkonnas keeruline, on ka paljude laste soovid väga praktilised – soovitakse näiteks hügieenitarbeid, talveriideid või -saapaid ning voodipesu.