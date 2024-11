Erinevate jooksuvõistluste korraldaja Tõnu Vaher leiab, et seis ei ole halb, aga on ka kadusid. "Jooksudel osalejate arv on stabiilne ja igal aastal tuleb uusi tegijaid juurde, kuid on ka neid, kes enam ei jookse, ja põhjus on see, et on hästi pikkadel distantsidel jooksma hakatud," räägib ta.