Ruhnu liitus Saarte Energiaagentuuriga

„Põhjus, miks me seni liitumist edasi lükkasime, oli kartus, et meie rahalised võimalused ei pruugi võimaldada suurte saartega võrdselt panustada,” ütles Ruhnu vallavanem Raimet Figol. Euroopa Liidu LIFE programmi toetus annab aga nüüd Ruhnule võimalus Saarte Energiaagentuuri töös osaleda.

Ssügisel avalikustatud Saare maakonna energiamajanduse ja kliimastrateegia andmetel oli Ruhnu CO₂-heide 2023. aastal 451 tonni CO₂-ekvivalenti aastas. Suurimad heiteallikad olid elektritarbimine (338 t CO₂ekv ehk 60% koguheitest) ja transpordikütused (113 t CO₂ekv ehk 25% koguheitest). Lisaks tõid eksperdid välja, et laeva- ja lennuliiklus moodustavad märkimisväärse osa saare üldisest süsinikuheitest.

Saarte Energiaagentuuri juht Sulev Alajõe tervitas Ruhnut Saarte Energiaagentuuri liikmena. „Sellega on nüüd kõik omavalitsustega Eesti saared meiega ühinenud, mis võimaldab meil saari tervikuna paremini toetada ja aidata,” märkis Alajõe. Ruhnu liitumine pole tema sõnul pelgalt formaalne samm, vaid aitab kaasa energia- ja kliimaprobleemide lahendamisele ning kohaliku kogukonna elukvaliteedi tõstmisele. Koos Saaremaaga osaleb Ruhnu juba Euroopa Liidu saarte puhta energia programmis eesmärgiga olla 2030 vaid taastuvenergiat tarbiv saar.

Saarte Energiaagentuur asutajaliikmed on Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Kihnu ja Vormsi saarte omavalitsused, Saaremaa ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidud, Saare Arenduskeskus ning Tallinna Tehnikaülikool. Agentuuri tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu LIFE programmist, asutajaliikmete toetustest ja erinevate teenuste osutamise kaudu.

Saarte Energiaagentuur on 2023. aastal asutatud organisatsioon, mille eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel, kogukondadel ja ettevõtetel ellu viia projekte, mis edendavad säästvat energiakasutust ja -tootmist ning aitavad vähendada süsinikuheidet. Agentuur pakub ekspertiisi ja praktilist tuge, et aidata liikmetel leida parimaid lahendusi energiatõhususe ja kliimamuutustega seotud väljakutsetele.