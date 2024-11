Seksuaalse sisu ja ohtudega puutub netis kokku juba 3.–4. klassi laps

Uuringu jaoks küsitleti ka lapsi endid. Merje Klopetsi sõnul üllatas teda nendes intervjuudes kõige rohkem ehk see, kui nutikad on lapsed mööda hiilima internetikasutuse piirangutest, mis vanemad neile seadnud on.

"Samuti üllatas see, kui rahulikult ja tavapäraselt räägiti erinevatest juhtumitest – näiteks alastipiltide ehk nude’de küsimisest, mõnes keskkonnas kahtlase täiskasvanuga kokkupuutumisest, mis olid juhtunud kas enda või mõne sõbraga ja mis oleksid võinud eskaleeruda hullemaks," rääkis Klopets.

Tema sõnul oli see 11–13-aastaste intervjueeritute jaoks otsekui tavapärane osa internetikasutusest.

Kristiina Saksa sõnul on lapsed juba keskmiselt 3.– 4. klassiks kokku puutunud seksuaalse sisu või ohtudega internetis: näiteks käinud pornograafia veebikülgedel või on vanem koolikaaslane või täiskasvanu küsinud neilt alastipilte.

Teavad ohte, aga teevad ikka

"Uuringust nägime, et lapsed on ohtudega tegelikult väga hästi kursis," lisas Saks. "Nad teavad, et internetis on häkkerid, perverdid ja pedofiilid – kui tsiteerida lapsi endid." Probleem on aga selles, et kuigi lapsed teavad, mida nad ei tohiks internetis teha, teevad nad seda ikkagi.

"Kui me räägime seksuaalsest väärkohtlemisest internetis, siis enamasti kiputakse mõtlema vanemast mehest, kes noori tüdrukuid ahistab," ütles Saks. "Aga seksuaalsel väärkohtlemisel internetis ei ole nägu. Ohvriks võib samamoodi sattuda internetis mänge mängiv poiss või väärkohtleja olla lapse eakaaslane."

"Minu jaoks on uuringu kõige olulisem sõnum see, et täiskasvanutena peame lastele andma kompassi veebis tegutsemiseks ja seda kohe sel hetkel, kui laps saab enda kasutusse esimese internetti ühendatud seadme," lausus Merje Klopets.