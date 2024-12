KÜLAVAHELOOD Aasta küla Lümanda ja tegusad kogukonnad ning inimesed

Merilin Nöör Eesti Punase Risti Saaremaa seltsist annab teada, mida selts on teinud kogukonna toetajana. Orissaare teenuskeskuse juht Krista Riik tuletab meelde tööaastaid Tornimäe rahvamaja juhatajana. Talunik Aavo Aljas kiidab taoliste konkursside korraldajaid, öeldes, et need aitavad maaelu arengule kaasa. Muide Aavo toob esile fakti, kuidas 39 aastat tagasi töökaid põllumehi "premeeriti". 1985. aasta sügisel pani noor mehhanisaator Aavo Aljas oma oskused proovile kombainerina. Teraviljakoristus õnnestus. Ülemused premeerisid noormeest külmkapi ostuloaga. Just nimelt. Tubli töö eest sai Kavandi küla mees endale Orissaare poest külmkapi osta. Külmkappi ei kingitud, vaid anti luba selle ostmiseks. See köögitarve, nagu tollal nimetati, oli defitsiitsete kaupade nimistus.