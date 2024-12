Tere tulemast Kihelkonna talvelaulupeole!

Juhan Liiv on kirjutanud: "Kuskil peab alguskokkukõla olema, kuskil suures looduses, varjul. On tema vägevas laotuses, täheringide kauguses..." Tundub, et Kihelkonna kant on selle salapärase alguskokkukõla leidmiseks igati sobilik paik. Siit on oma säravat muusikalist teekonda alustanud Peeter Süda, Ain Anger ja mitmed teised ning nüüdseks on 15 aastat tundnud rõõmu ühisest laulmisest Kihelkonna segakoor.

Nende aastate jooksul on tehtud mitmeid kontsertreise nii kodu- kui ka välismaal ja osaletud laulupidudel. Koostöös Mustjala festivali juhi Aare Tammesaluga on meil olnud võimalus musitseerida mõnel korral Kihelkonna kirikus koos orkestriga ning need on olnud imelised rikastavad kogemused. Kahe aasta eest sai meie tuntud uudistereporteri Margus Mulla algatatud heategevusprojekti raames mõned laulud ka plaadile salvestatud.

Oleme väga tänulikud koori dirigendile Imbi Kolgale, kes Kärla muusikakooli direktori ameti ja Mustjala kooli muusikaõpetaja ülesannete kõrvalt on nõnda palju aega ja energiat pühendanud Kihelkonna segakoorile. Imbi on väga põhjalik ja täpne dirigent, kes suudab laulud õigesti helisema panna, kuid samas mõistab hästi ka lauljate hinge ning oskab luua positiivse meeleolu, nõnda et lauluproovid on alati oodatud kokkusaamise hetked nädalas.

Meie 35-liikmeline segakoor on praegu ilmselt üks Saaremaa suuremaid. Lisaks muusikale ühendab meid mitmekesine seltsielu ning selleks annab igaüks oma panuse eesotsas koorivanem Margit Tammelehega.

Koori esimesel sünnipäeval kutsusime teised Saaremaa koorid külla ning nõnda sai alguse Kihelkonna talvelaulupidu. Sellest kujunes rahvarohke muusikasündmus advendiaja alguses. Sealt pisut edasi sai tuntud heliloojalt Piret Rips-Laulult tellitud meie koorile oma laul "Kodukiriku kell". See Jaan Kaplinski sõnadele loodud harras laul on leidnud tee paljude kooride südameisse.

Tänavune XI Kihelkonna talvelaulupidu toimub advendiaja esimesel reedel, 6. detsembril, kui tuled jõulupuudel juba säravad. Alustame kell 18.45 rongkäiguga rahvamaja juurest laululavale, kus laulupidu kell 19 avatakse, kell 19.30 järgneb väike kontsert kirikus ning pidu jätkub rahvamajas. Lisaks Kihelkonna segakoorile on talvepeole oodata Taritu segakoori, Paldiski segakoori, kammerkoori Eysysla, Karja segakoori ja Lümanda külakoori.

Kindlasti saab Kihelkonna talvelaulupidu olema üks kaunis avaakord pidulikus jõulupühade ootuse ajas. Saame seda võtta ka kui eelmängu järgmisel suvel toimuvale üldlaulupeole. Tere tulemast kõigile!