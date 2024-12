OLAVI ANTONS Igaüks saab olla rikkam kui Bill Gates, sina ka! Eriti täna

Kui see lugu mulle kusagil jälle ette jääb, ajab kommentaarium selle all tavaliselt üle ääre raevukatest väidetest, et see on ju väljamõeldud lugu ja sellist intervjuud ei ole kunagi ilmunud jne.

Jah, ilmselt ongi see lugu väljamõeldud. Aga mis siis? See ei muuda ju selle loo iva. Kõige rikkamad meie seas ongi justnimelt need, kel on silma ja südant oma piskut nendega jagada, kellel on abi tõesti tarvis. Nii on.

Pane tähele, et 3. detsember on kõige õigem päev annetada Ma Armastan Aidata annetuskeskkonnas, sest Swedbank võimendab annetusi kuni 40 000 euroga, mis jagatakse protsentuaalselt vastavalt talgupäeva käigus kogutud annetuste hulgale.

Mina näiteks annetan igal aastal MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodule, sest esiteks on neil tõesti igat eurot hädasti vaja ja teiseks on see paljudele keerulise saatusega jeekimitele koduks, mitte pelgalt varjupaigaks.