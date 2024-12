Saaremaalt pärit basskitarrist Mai Leisz nomineeriti Grammyle

Muusikule endale tuli see uudis suure üllatusena. Ühel hommikul, kui ta ajalehti sirvis, märkas ta juhuslikult Grammy nominatsioonide nimekirjade seas ka enda nime.

Auväärse nominatsiooni tõi Maile seitmekordse Grammy võitja, Ameerika Ühendriikidest pärit muusiku Kacey Musgraves’i album „Deeper Well.“ Mai on nomineeritud Grammy auhinnale kategoorias Best Engineered Album (parim helitöötluse album). Sellega tunnustatakse muusikuid, kes on andnud panuse albumi tehnilisse valmimisse, salvestamisest kuni töötluse, miksimise ja masterdamiseni.