Maakonna siseturvalisuse vabatahtlikud pälvisid tunnustusi

Lisaks said Politsei- ja Piirivalve tunnustuse ka seitse uut vabatahtlikku merepäästjat:

Saaremaa vallavanem ja Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu esimees Mikk Tuisk ütles, et arvestades Saare maakonna territoriaalset suurust on vabatahtlike panus meie turvamisel hindamatu väärtusega abijõud.

"Võime olla uhked selle üle, et meil on nii palju vabatahtlikke päästjaid, merepäästjaid ja abipolitseinikke, kelle südameasi on tagada oma kogukonna turvalisus.“