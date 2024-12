Teadlikult ei lugenud enne etendust üle Thorbjørn Egneri raamatut ja ei vaadanud üle legendaarset 1980. aasta ETV telelavastust. Vaatasin telelavastuse järele hoopis pärast etendust ja siinkohal tunnistan, et Kuressaare teatri “Kardemoni linna rahvas ja röövlid” on palju ägedam ja humoorikam vaatamine!

Aarne Mägi lastelavastused pole kunagi tehtud kui n-ö kohustuslikud jõululavastused. Maailma ja eesti kirjandusklassikat on Mägi alati ümber seadnud nii, et oleks lõbus ja kelmikas tal endal, näitlejail ja eri vanuses vaatajail. Ning et ei kaoks põhiline – headus võidab alati!