Vähi seljatanud pisike saarlane vajab füsioterapeudi abi

Pisikesel Birigitil oli vähisiirdeid kõikjal: vaagnas, neeru ümber, seljaajus, samuti ajus ja seal lausa kaks kollet, millest üks oli nii suur, et surus seljaajuvedeliku kinni.

"Lapsuke tutvus vähiraviga, selle asemel, et avastada rõõmsat maailma," kirjutab Eesti vähihaigete laste vanemate liit oma sotsiaalmeedia postituses.

Birgit on vähist küll jagu saanud, kuid haiguse tüsistused on lapsele täna suureks mureks. Pikk haiglaperiood, tugevad ravimid ja pikk voodis lamamine on mõjunud lapse jalgade jõudlusele, väike tüdruk ei jaksa kõndida.