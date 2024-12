LUUBI ALL Kuhu saarlased talvel reisivad ja kui palju on neil selleks raha?

Selle aasta algul viibis mitu kuud Aasias Saaremaalt pärit profiratturi Mihkel Räime pere. Mihkli enda jaoks oli see paljuski treeningreis, kuid ka puhata ja ilma näha sai selle ajal tublisti. Tema reisiseltskonda kuulusid peale ta enda kaasa Reti Meema ja pisitütar Roseta .

Reti sõnul on nende talvepuhkus varemalt jagunenud kaheks, ühe puhkuse on nad veetnud kuskil, kus on mõnus pehme lumi ja mäed. Käinud näiteks Andorras ja Lamolinas suusatamas. "Pärast koroonat pole suusatama kahjuks veel jõudnud ja oleme eelistanud D-vitamiini kogumist soojas kliimas," rääkis Reti.