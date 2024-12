Esimese punktivõidu Kuressaare sillutisevaidluses võttis vallavalitsus

"See on loomulikult meie jaoks positiivne," ütles vallavanem Mikk Tuisk. "Samas on vara rõõmustada, sest otsusele saab 30 päeva jooksul esitada ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse ja Merko on meediale ka avaldanud, et kavatseb seda teha. Seega ei ole vallavalitsusel enne kohtuotsuse jõustumist mõtet konkreetseid plaane teha."