SG tohib nüüd kasutada Hea Kooli logo ja märgist. "Saime ka rändkarika – Saaremaa dolomiidist postamendi, milles kasvab elupuu. Kuna programm on hetkel külmutatud, siis võib juhtuda, et ilusa elupuu eest saab koolipere hoolitseda määramata aja," on SG direktor Ivo Visak rahul.