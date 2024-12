Äripäev Kaitseliidu malevapealik sai priske koondamistasu

Kaitseliidu peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülema major Arvo Jõesalu kinnitusel oli uue ametikoha koondamine juba ette teada. Ka Havi ise teadis, et ta seejärel koondatakse. Põhjuseks olid kärped. Koondamise puhul lähtuti ka sellest, milline on kõige väiksem kahju organisatsioonile ehk hoiduti nende ametikohtade koondamisest, mis tegelevad vahetult vabatahtlikega, ütles Jõesalu.

Gunnar Havi ütles Äripäevale, et ta teadis, et teda suunatakse ametikohale, kust ta seejärel koondatakse. "Kaitseväe süsteemis ei saa väga palju just valida, millisele ametikohale teenistuja määratakse või millal roteeritakse. Kaitseliidu ülemaga oli varasemalt kokkulepe, et kui maleva uus maja valmis saab, lähen pensionile, seda enam, et ka minu vanus oli juba 50+ selleks ajaks," rääkis ta.