MUHU UUDISSED Jõnkadi-jõnkadi, jõulud tulavad!

Maap tia, mis mooga küll viimsel aal lahti oo, aga ma tahaksi ennemini, et isiomad inimesed kokku suavad ja juttu aavad. Lihtsalt niisamma. Põlegid taris nädalipäävad enne toitusid kokku vaarita ja siis pärast ahasta, et kisne puhas ää süöb. Või siis kuu- kaks enne pühasid akata arutama, et mõuksed pakid kellelegid tiha jälle. Ja et aga kõik võrsi suaks. Neh, ma sua aru, et pissikstele massakatele ja mädivattidele jõuluvana pakkisid tuob. Aga et täiskasun inimesed kua sedaviisi tohmivad ja üheteesest üle tahtvad olla, ons sellel ikka mõtet?