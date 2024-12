MAIRE FORSEL Mitte pangaorjus, vaid kahepoolne kasu

"Saarte Hääles ilmus 5. detsembril arvamuslugu "Kuhu tuul viib Saaremaa?", milles anonüümseks jäänud autor varjunimega Matsiaugu Eduard väitis, et eestlaste nõrka finantskirjaoskust peegeldavat see, et meie autod ja kodud on kõik liisingute ja laenuga ostetud. Et enamikul polevat isegi väikest investeerimisportfelli ega tulevikku kindlustavaid varapaigutusi. Mis on nendes väidetes valesti?" kirjutab ettevõtja Maire Forsel.