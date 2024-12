JUHTKIRI Teate, minister, hoidke kuskilt mujalt kokku!

Kui uurima hakkasime, selgus, et sotside juhitav regionaal- ja põllumajandusministeerium pakkus saarte omavalitsuste juhtidele juba oktoobris välja, et kas tõstame hinda või tõmbame graafikud koomale. Küsimuse all oli, kas kallimad piletid ka saarlastele või ainult muule rahvale. Mis tähendaks, et välismaale puhkama sõitmine muutub veelgi odavamaks, kui võrrelda reisimisega Eesti suursaartele. Palju õnne, turismiettevõtjad!

Kõik see tundub nagu déjà-vu. Aasta tagasi üritas hinnatõusu läbi suruda eelmine regionaalminister, saarlane Madis Kallas, kes sai pärast plaani avalikustamist kiiresti aru, et seda tal maha müüa ei õnnestu. Nüüd on riigikogu liige Kallas minister Piret Hartmani nõustajana jäänud kulisside taha. Kuid oktoobri lõpul kirjutas ta ERR-is arvamuse, mille sügavamast mõttest me Saarte Hääle toimetuses vähemalt esialgu läbi närida ei suutnud. Et miks on jälle vaja rääkida praamiühendusest kui maanteepikendusest, mis ulmevaldkonna teemana kuulub pigem poliitikute valimiste-eelsetessse udujuttudesse.

Kui toimetus teisipäeval regionaal- ja põllumajandusministeeriumilt uuris, kuidas hinnatõusu/graafikukärpega lood on ja mis konteksti võib selle juures asetada Madis Kallase oktoobrikuise arvamuse, tuli eile hommikul "positiivne" pressiteade, et hinnatõusu ei tule. Noh seda võis tegelikult Kallase arvamusest juba ennustada. Lisati, et tõuseb küll lennukipileti hind, kuid praamide graafikute kohta ei sõnagi. Ei tea tõesti, miks selle valusa teemaga järsku nii kiireks läks, seda enam, et läbirääkimised valdade esindajatega alles kestavad ja ka neile tuli pressiteade täieliku üllatusena.

Kui ministeeriumis jätkub veel indu mõelda graafikute kärpimisele, siis Saarte Hääl soovitab selle soojalt ära unustada. TS Laevad teenib umbes iga neljanda euro oma käibest puhaskasumiks ja nende jaoks ei ole mingit probleemi vajadusel praamigraafikut veelgi tihedamaks ajada, ilma et kasuminumber märgatavalt kahaneks. Reiside vähendamine ühe protsendi võrra annab naeruväärselt sümboolse suurusega kokkuhoiu, mis ei lahenda mitte kuidagi riigi probleemi, et ühistransport on hullult alarahastatud. Seda ei ole võimalik muuta, kärpides väljumisi või tõstes piletitehindu.