JÕULUTERVITUSED KODUSAARELE Heleri Reek Los Angelesest:"Tervitused kallile ema ja vanaema Siirile, naabritädi Paulale, sugulastele ja sõpradele!"

Heleri Reek on Los Angeleses elanud 11 aastat koos oma elukaaslase Kyle´i ja 18-kuuse poja Loganiga.

"Me mõlemad töötame filmi alal. Minu esimene töö oli filmi-extrana. Siis olin Warner Bros´i stuudios "Pretty Little Liars" seriaali kontoriassistent. Tegin kaks filmi koordinaatorina, töötasin Ameerika Produtsentide Ühenduses ja siis filmi produktsioonifirmades nagu näiteks Participant Media, mille paljud filmid ka Oscarile kandideerisid," räägib Heleri oma tegemistest. Heleri elukaaslane Kyle on produtsent.