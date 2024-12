"Oh, kuusepuu, su varju poen peitu!" Tuntud jõulaul ilmus uues valusas kuues

„Paraku ei ole pühad igas peres oodatud aeg. On perekondi, kus oodatakse hoopis pikisilmi, et pikad pühad ometi kord juba läbi saaks. Seda põhjusel, et just pühade ajal kasvab perevägivald mitmekordselt ning aina enam kannatavad perevägivalla all ka lapsed,“ märkis PPA politseikapten Lea Bärenson.

Ta kirjeldas, et kui keskmiselt saab politsei ühes päevas mõnikümmend teadet perevägivallast, siis jõulupühade nädalal tuleb politseil ühe ööpäeva jooksul appi minna kuni poolesajale perele, kus kannatatakse koduse vägivalla käes. Needki on vaid need juhtumid, mis politseini üldse jõuavad.

„Peresid, kelle koduseinte vahel ei ole pühade ajal ootamas piparkoogi lõhn ja turvaline jõuluootus, vaid sügav hirm, on kahjuks palju enam kui me teame. Perevägivald ei purusta mitte üksnes luid ja südameid, vaid ka usaldust ja turvatunnet, mis peaksid olema iga kodu ja õnneliku lapsepõlve aluseks,“ tõi Bärenson välja.

Laulu esitavad laulustuudio Laulupesa lapsed, mille juht Airi Liiva avaldas lootust, et traditsioonilisele jõuluviisile kirjutatud uued ja kohati väga karmid sõnad aitavad kaasa sellele, et me kõik märkaks rohkem abivajavaid peresid. „Muusikal on imeline jõud panna inimesi kaasa mõtlema ja loodetavasti ka tegutsema enne, kui on juba liiga hilja,“ lisas ta.

Politseikapten Lea Bärenson lisas, et perevägivald pole ühelgi juhul üksnes peresisene asi. „See puudutab meid kõiki ning üheskoos peame välja astuma nende kaitseks, kes seda ise teha ei saa või julge. Täna teame, et rohkem kui pooltel juhtudel teatab koduvägivallast ohver ise. Sellegipoolest on suur hulk juhtumeid, mis jõuavad politseini üksnes põhjusel, et lähedane sõber, heatahtlik naaber või ka abivalmis juhuslik mööduja, kes käitus kangelaslikult, ei pidanud paljuks sekkuda ja teatas vägivallakahtlusest politseile. Igaüks saab aidata, kui näeb või kuuleb vägivallale viitavaid märke ja annab sellest numbril 112 teada.“

Perevägivallavastase sotsiaalkampaania idee ja teostuse taga on loovagentuur Not Perfect, jõululaulule kirjutas uued sõnad Mihkel Raud ning seda esitavad laulustuudio Laulupesa laululapsed Airi Liiva juhendamisel.