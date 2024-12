Kodune ravimivaru võib muutuda küll seoses leibkonna vanusega, aga kui peres on lapsi, kes viibivad suurtes kollektiivides, siis ei teki küsimust, kas ravimeid vaja läheb, vaid millal.

Paljud lapsevanemad teavad, et haigused kipuvad avalduma sageli kas reede või pühapäeva hilisõhtul ja seega on meie peres alati olemas midagi valule ja palavikule. On olemas nii ibuprofeen kui paratsetamool, mille kasutamine oleneb valu tugevusest või palaviku suurusest. Ravimvormi valik sõltub koduste vanusest.