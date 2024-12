Mehed maailmameredelt kohtusid Suures Tõllus

Nüüdseks on aastakümneid Saare Kaluri lipu all kala püüdnud mehed saanud muljeid vahetada kolmel suvisel ja kolmel talvisel kokkutulekul.

"Need kokkusaamised on oodatud. Kuigi enamik mehi elab Saaremaal, on meie hulgas ka neid, kes kokkutulekule sõitnud Mandri-Eestist. Jällenägemisrõõm on kõigil suur. Igaühel meist jagub meenutusi ilmselt mitmeks päevaks. Ammu möödunud aegade meeldetuletamiseks me neid kokkusaamisi korraldamegi," ütles Saaremaa merekultuuri seltsi esimees Rein Sepp.