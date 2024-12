Jacob Putniku muljed purjetamise, Optimisti MM-ilt Argentiinas

Võistlus tõi kokku 225 noorpurjetajat – 162 poissi ja 63 tüdrukut – tervelt 51 riigist. See oli tõeline rahvusvaheline purjetamisfestival, kus sai mõõtu võtta maailma parimatega ning kogeda purjetamist täiesti uues keskkonnas.

Üle 200 purjetaja, keerulised ilmaolud, tugeva tuule ja suurte lainete vaheldumine – see kõik lõi unustamatu võistluselamuse. Kuigi Jacob on purjetamisega tegelenud juba aastaid, tõi Argentiina tema teekonda palju uusi kogemusi ja uue sõbra Lõuna- Ameerikast.

Üks erilisemaid hetki oli kohtumine kohalike merilõvidega, keda nägi iga päev sadamas ja merel. "Merilõvide nägemine oli alguses natuke hirmus, sest olin kuulnud, et need võivad paati lausa hüpata. Õnneks jäid nad meist turvalisele kaugusele, ja lõpuks oli neid päris tore vaadata," jagab Jacob oma esimesi muljeid naerdes.

Võistluspäevad olid täis kontraste. Kahjuks jagus tugevat tuult vaid kahele päevale, kuid need olid Jacobi jaoks kõige meeldejäävamad. "Taganttuules ulatusid lained isegi 3 meetrini, kallast polnud näha ja külgtuules saavutati kiirust kuni 7 sõlme – see oli tõeline nauding. Sellised tingimused ongi need, mida ma purjetamise juures kõige rohkem naudin. Hirmu ei tundnud ma kordagi," kirjeldab ta entusiasmiga.