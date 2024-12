Saaremaa vald hakkab uuesti maksma külaraha

Saaremaa valla abivallavanem Liis Lepik ütles, et uue aasta alguses viib vald külavanemate, külamajade haldajate ja külaseltside seas läbi ideekorje, kuidas peaks külaraha kasutama. „Näeme et kõige kehvemas seisus on täna püsikulude tõttu ikkagi külamajad, külaseltside kinnisvara ja avalikud platsid,” rääkis abivallavanem. „Loomulikult on teretulnud ka muud tegevused, aga selleks me ideekorje teemegi,” sõnas Lepik. Tema sõnul hakatakse külaraha jagama suve hakul, mil seda kõige enam tarvis läheb.