Kuressaare taevas süttivad lootuskiired

"Kampaania eesmärk on koguda haigla toetusfondi annetusi, et fond saaks jätkata oma tegevus Saaremaa tervishoius tegutseva personali jätkusuutlikkuse tagamiseks – et saaks maksta lähtetoetusi uutele spetsialistidele, stipiendiume, toetusi täiendõppeks ja elukorralduse sisseseadmiseks uues maakonnas," loetles toetusfondi tegevjuht Marite Vaga.

"Iga kord, kui keegi helistab annetustelefonile, sütib Kuressaare taevas kolm lootuskiirt – eredalt helendavat laserikiirt," selgitas Vaga. "See saadab sõnumi lootusest, hoolimisest ja ühtsusest ning ühtlasi pakub annetajatele nähtavat sümbolit nende panusest ja loob meile tunde, et tegutseme koos ühise eesmärgi nimel."

"Selle projekti taga on hulk inimesi ja ettevõtteid, kelle töö ja vastutulek on hindamatud," ütles Vaga. "Mul on hea meel tõdeda, et meie kogukond on nii innovaatiline ja vastutulelik."