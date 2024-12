KÜLAVAHELOOD Meremeeste meeliülendav kokkusaamine Suures Tõllus

Rahvapärimuses on ka selline kõnekäänd, Toomas toores mees toob jõulud. Nõnda siis on jõulud kohe ukse ees. Aga jõulutunnet, jõulumeeleolu said tunda nädal tagasi kuusega ehitud peosaalis Suure Tõllu puhkekülas meremehed, kes kündnud merd Atlandil, Angola rannikuvetes, Barentsi meres, koduses Läänemeres ja kus iganes.

Aastakümneid Saare Kaluri lipu all kala püüdnud mehed on saanud muljeid vahetada, püügireise meenutada kolmel suvisel ja kolmel talvisel kokkutulekul.

Enne seekordse kokkutuleku ametlikku avamist saab saatejuht Aare Laine jutule Peeter Laumi ja Kalle Keskülaga, kes ammumöödunud aegu meelde tuletasid. Sport oli Saare Kaluris au sees ja just seda teemat mehed käsitlesid. Mõlemad mehed on kodumajandi võistkonnas osalenud mitmel jõuproovil.

Kokkutuleku korraldaja Peeter Laum annab teada, et jõuludeks ettevalmistused on juba alanud. Kesvamärjuke on valmis, jõulukuusk on toas. Peeter meenutab ka seda, kuidas omal ajal jõulusid ning tollal ka nääripühi merel tähistati.

Saaremaa merekultuuri seltsi esimees, kokkutuleku korraldaja Rein Sepp annab edasi kauaaegse Saare Kaluri kultuurikorraldaja Naime Lambi tervituse. Naime toonitab, et mehed ei unustaks tehtud vigureid ja krutskeid ikka edasi teeksid.

Enamik kokkutulekul osalenud mehi on pensionieas. Nüüd on nad hobikalurid. Kas jõululauale siiga, forelli ja muid hõrgutisi jagub, sellest saavad kuulajad ka teada.

Mida kummalist on meestega kas kaugetel püügivetel või koduses rannikumeres juhtunud, sellestki ei saa nad rääkimata jätta.

Ja veel! Saadet ettevalmistades saab saatejuht teada, et elupõline meremees Jüri Poopuu, kes ka kaptenipaguneid kandnud, on noore tuntud laulja Grete Paia vanaisa. "Ma olen Gretele transa olnud, pillid ja muud asjad esinemispaika vedanud, abikaasa Taimi on suurem abiline olnud", annab Jüri teada, kuidas vanavanemad Grete esinemistele kaasa aitavad.

Saates kõlab Grete esituses laul ´´Majakene mere ääres´´..

Saatejuht valis rahvapärimusest Toomapäevale kohase salmi

Tule, tule Toomake,

Jõua, jõua jõuluke,

jõulud aga jooksevad lauda mööda, vana sea selga mööda,

kirju kitse külge mööda.

Mustjala kandis käisid Toomapäeval "jõulutoomad", kes meelde tuletasid, et kolme päeva pärast on jõulud. Neid kostitati õllega.