Märten Pajunurm jätkab FC Kuressaare kaptenina

Pajunurm on viikingitele oluline tugisammas, kes toob meeskonda vajalikku kogemust ja stabiilsust. Tema kindlad esitused on aidanud meeskonnal saavutada edu nii Premium liigas kui ka Tipneri karikavõistlustel.

“Olen FC Kuressaares veedetud ajaga väga rahul ja mul on hea meel siin jätkata,” ütles Pajunurm. “Oli täitsa põnevaid pakkumisi ka mujalt, aga minu esimene eelistus ja prioriteet oli jätkata selles klubis ja meeskonnas, kuhu kuulub minu hing. Õnneks jõudsime kiiresti kokkuleppeni. Klubi ajaloo edukaim periood Romani ja Igori käe all sai selle aastaga läbi, aga eesmärk ja ambitsioon tulevikuks uue peatreeneri juhtimisel on selge – varasemat taset veelgi tõsta ning teha uusi vägevaid sissekandeid Kure ajalooraamatusse. Mina igatahes usun sellesse meeskonda, klubisse ja meie inimestesse ning annan endast parima, et 2025. hooaeg kujuneks edukaks. Olen individuaalse ettevalmistusega juba alustanud ja mõnenädalase puhkuse järel annab igatsus jalgpalli järele juba nii tugevalt tunda, et ei jõua ära oodata jaanuari algust ja uut jalgpalliaastat! Kohtumisteni nii staadionil kui mujal, viikingid võiduni!”

FC Kuressaare peatreener Sander Post on Pajunurme jätkamise üle õnnelik. “Märten on meeskonnale äärmiselt väärtuslik mängija,” kommenteeris Post. “Tema kogemused ja liidriomadused on meile väga olulised. Olen kindel, et ta annab endast ka uuel hooajal parima, et aidata meil saavutada seatud eesmärke. Ootan meie kohtumist uuel aastal ja tänan teda usalduse eest,” ütles Post lõpetuseks.

Märten Pajunurm on mänginud FC Kuressaare eest 285 kohtumist ja löönud 59 väravat.