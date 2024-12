Südamekodus on hinged hoitud

"Ma nii ootasin sind!"

Kirikutund on Südamekodu elanike hulgas väga oodatud, nii et kui mõnel teisel päeval juhtun majas liikuma, siis küsitakse, et kas täna kirikutund ikka ka on.

Ülejäänud osal päevast külastan Südamekodu elanikke. Näiliselt nagu ei teegi midagi – ainult kõnnin mööda maja või siis istun ja ajan juttu, aga selline see amet on.

Väga hea koostöö on Südamekodu juhataja Piret Piheliga ja personaliga, kellelt saan vajaliku info, keda esmajärjekorras külastada. Kas on siis tegu surijaga või on kellegi seisund halvemaks muutnud või on keegi lihtsalt nukker. Loomulikult on ka neid, kes vestelda ei soovi ja ega siis ei peagi. Olgu öeldud, et hingehoidja poole võivad pöörduda ka eaka või patsiendi lähedased ja maja personal.

Kohati on see töö hingeliselt üsnagi raske ja samas on ka palju rõõmu. Kõik on tasakaalus, nagu enamik asju siin elus. On väga südantsoojendav kuulda, kui öeldakse, et ma nii ootasin sind. Või et tänane päev läheb ruttu, sest saab kirikutundi. Või et millal sa jälle tuled ja tule ikka minu juurde ka.

Rõõm on ka sellest, et vaatamata riikliku toe kadumisele on Südamekodu otsustanud, et hingehoidja võib jätkata ka uuel aasta,l ja ma usun, et kõige suurem rõõm on sellest eelkõige Südamekodu elanikel.