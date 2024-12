Juhtkiri Mitu ühe hoobiga

Kuressaare linna koolide renoveerimine on Saaremaa valla kaukast neelanud viimastel aastatel miljoneid eurosid. Tõsi, tulemus on uhke ja sadadel õpilastel ja õpetajatel võimalus töötada meeldivas kaasaegses keskkonnas. Hiljaaegu valmis ka moodne jalgpallihall ühes võimlemissaaliga. Paraku on maapiirkonnad jäänud investeeringute osas linna kõrval Väikese Peetri rolli. Sellel on kindlasti ka objektiivseid põhjusi, aga pikalt niisugune olukord kindlasti kesta ei või. Kui just ühendvalla loojad oma sõnu süüa ei kavatse.