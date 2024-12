MUHU UUDISSED Kenad vuasta lõppu!

Luotust siiskid oo, et äkist nie, kis pühad poelettis ollid, suavad lauba õhta vähemaste piduse. Spordiallis oo vuasta ää lõpetamise pidu ja rahvast oo ikka robinal kirja suan juba. Neh, vägev pidu oo tulemas. Ansambel Regatt mängab tansimuusikad ja õhta juhiks oo Jaan Allik. Siesamma mies, kis sii ajujuogasid vihub tiha. Umbest iga kuu sihes korra. Nõnna et paljudele juba ulga vuastaid tuttav mies. Ja siikohtas ma õikaksi, et nie kanged mälumängijad, kis oo vuasta läbi seda ajujuogat tein, et nie ikka kindla piale tuleksid kua. Jaan oo luban pissikse kokkuvõtte kua tiha. Nõnna et kis viel põle jõudn, siis katsuge aga nobesti Kätli kääst uurida, ons viel piletime suaja ja muudkut aga piduse. Ega nii kanged larbatskut enne juanibed ep tule jälle nii ehk nii. Kaks pidu vuastas oo, kus muhulased ja kõik nende paramad sõbrad kokku suavad. Üks oo Hellamoa leedutuli ja teene oo siesamma vuastalõpu pidu.