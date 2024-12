KÜLAVAHELOOD Aasta mereline tegu ja kohtumine Johannes Tõrsiga

Konkursi korraldaja, Saaremaa merekultuuri seltsi tütarseltsi Salava eestvedaja Urve Vakker kuulutas Aasta mereliseks teoks 2024 Abruka meremaratoni. Selle vahva merelise sündmuse korraldajaks on Abruka külaselts. Merelise teo auhinda vastu võttes rõõmustas kolm aastat tagasi maratoni idee välja pakkunud Alexander Lott tunnustuse üle, märkides, et maraton on oma eluõigust näidanud. Tänavu oli osalejaid juba üle saja. Alexander tutvustas ka marsruute. Täispikk maraton on üle 40 kilomeetri. Iga maratoonar võib võtta rajal aja maha - näiteks külastades toitlustuspunkte, loendades võistlusrajal hülgeid või linde. Linnuvaatluse auhind antakse paatkonnale, kes lühikesel või pikal maratonirajal on kokku lugenud enim eri linnuliike.