Muhu vald valis oma juubeliaastat ehtima tikitud maasika

Võitjaks osutunud töö „Maasikas" autor on Urmas Viik. Autor iseloomustas oma tööd järgmiselt: „Muhu valla logo "Maasikas" inspireerub Muhu traditsioonilisest tikandist. Graafilises lahenduses püüavad nii kiri, kui ka kujund säilitada käsitööle omast "kohmakust", tikandite samm on ebaühtlane. Maasikas, mis on tavaline kujund erinevatel muhu käsitöö näidetel, väljendab elamise helgust Eesti kõige õnnelikumas vallas. Maasikas on kirsiks tordil…"