MÄLESTAME ARNOLD RÜÜTLIT Presidendist ja presidendiga

Ma mäletan näiteks, kui USA-s oli üks kohtumine ja pärast ametlikku jutuajamist tuli minuga rääkima tollane USA kaitseminister. Ja siis ta küsis, et kas te tõesti usute, et te saate vabaks. Ma ütlesin, et me vähemalt loodame väga.

Tema ütles, et kui teil läheb füüsiliseks vastasseisuks, siis ei aita teid keegi, meie ei tule teile appi. Aga kui te saate Moskvast nõusoleku selleks, et iseseisvute, siis me toetame teid.

Molotovi-Ribbentropi pakti avalikustamine oli üks tähtis asi ja muidugi sai tugineda sellele laiaulatuslikule rahvaliikumisele, mis meil oli, mida kõik nägid, et rahvas tahab, see on rahva tahe, eks ole. Ja niimoodi läkski, rahulikult. Nagu see Ameerika kaitseminister toona ütles: “Only step by step, only through negotiations.” (Ainult samm-sammult, ainult läbirääkimiste teel – T.K.) Ja nii läkski, läbirääkimiste kaudu, step by step käis see diplomaatia.