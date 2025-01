“Minu kõige suurem unistus on, et lapsed tahaksid kooli tulla. Kogu Eestis on üldine murekoht, et teatud vanuses kaob koolirõõm ära. Iga koolijuhi suurim ülesanne peaks olema luua keskkond, kuhu lapsed tahavad tulla,” tõdeb mullu 1. septembrist Muhu põhikooli direktorina töötav Signe Matteus.