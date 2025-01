Siiski ei saa aga seda vana ja talurahvalt ülevõetud ravitsemismoodust lasta täiesti unustusse vajuda, sest on, mida tähistada, on, mida meenutada ja seda just saarlastel ning eriti kihelkondlastel.

On üldtunnustatud fakt, et Rootsiküla mõisal ja Kihelkonna Abaja lahel on eriline koht Eesti kurortoloogia ajaloos ja seda kahel põhjusel. Esiteks on kindlalt teada, et just siit, Abaja lahe sopistusest 1824. aasta 2. juulil võetud keemiliste proovidega tehti algust Eesti meremudade teadusliku uurimisega.