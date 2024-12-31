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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 18.12 – 27.12

 

SÜNNID

  • Eliise Koppel (13.12) Asuka küla
  • Adeele Koppel (13.12) Asuka küla
  • Aksel Pihler (18.12) Kuressaare linn
  • Eliisabeth Viira (18.12) Kuressaare linn
  • Harlet Tambur (19.12) Muratsi küla
  • Oskar Janu (20.12) Aste alevik
  • Aureelia Loko (23.12) Roobaka küla

SURMAD

  • Malle Tiidovee (83) Muhu v, Lõetsa küla
  • Teet Lindam (74) Leedri küla
  • Naima Kasesalu (87) Kuressaare linn
  • Liivi Meister (80) Mustjala küla
  • Endel Salu (95) Pärsama küla
  • Endla Pihl (90) Paiküla
  • Jaanus Tappel (68) Kangrusselja küla
  • Armand Laidma (67) Vedruka küla
  • Avo Orb (56) Suur-Randvere küla
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