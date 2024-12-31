Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 18.12 – 27.12
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Eliise Koppel (13.12) Asuka küla
- Adeele Koppel (13.12) Asuka küla
- Aksel Pihler (18.12) Kuressaare linn
- Eliisabeth Viira (18.12) Kuressaare linn
- Harlet Tambur (19.12) Muratsi küla
- Oskar Janu (20.12) Aste alevik
- Aureelia Loko (23.12) Roobaka küla
SURMAD
- Malle Tiidovee (83) Muhu v, Lõetsa küla
- Teet Lindam (74) Leedri küla
- Naima Kasesalu (87) Kuressaare linn
- Liivi Meister (80) Mustjala küla
- Endel Salu (95) Pärsama küla
- Endla Pihl (90) Paiküla
- Jaanus Tappel (68) Kangrusselja küla
- Armand Laidma (67) Vedruka küla
- Avo Orb (56) Suur-Randvere küla