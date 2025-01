2025. aasta toob muudatusi sotsiaalkindlustuses

Uuest aastast makstakse pensione ja sotsiaaltoetusi (puudetoetusi) välja iga kuu 5. kuupäeval, kui see langeb tööpäevale. Kui 5. kuupäev on nädalavahetusel, toimub ülekanne järgneva kahe tööpäeva jooksul. Uus korraldus hakkab kehtima jaanuarist.

Riigiportaalis eesti.ee on nüüd kättesaadav uus infoteenus "Terviseprobleemiga lapse toetamine", mis on eelkõige abiks lapsevanematele, kelle laps vajab terviseseisundi tõttu püsivat tuge. Infoteenus on kasulik tööriist ka arstidele, tugispetsialistidele ja ametnikele, kes last ja tema pere abistavad.